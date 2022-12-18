Окупанти за добу 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло 3 людини, ще 6 поранені - голова ОВА

Російські окупанти за минулу добу 54 рази відкривали вогонь по території Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і снайперських гвинтівок, унаслідок чого в регіоні загинуло 3 людини, ще 6 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона, є влучення в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

"За минулу добу через російські обстріли загинули 3 людини, 6 жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості", - підсумував Янушевич.