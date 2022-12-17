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14:15 17.12.2022

Проти Путіна може бути розпочато слідство через руйнування української інфраструктури - міністр юстиції Німеччини

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Проти Путіна може бути розпочато слідство через руйнування української інфраструктури - міністр юстиції Німеччини

Федеральний міністр юстиції Марко Бушман заявляє, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) може почати розслідування проти президента РФ Володимира Путіна за злочини проти людяності у зв'язку з цілеспрямованими руйнуваннями інфраструктури України російською стороною, повідомляє баварський портал BR24.

В інтерв'ю "RedaktionsNetzwerk Deutschland" в суботу політик заявив, що показником прямої відповідальності Путіна можуть бути його телевізійні виступи, в яких той заявляє, що знищення об'єктів цивільної інфраструктури в Україні є бажаною тактикою.

При цьому Бушман додав, що це питання перебуває в компетенції МКС, тому що генеральний прокурор Німеччини не може розслідувати дії президента РФ.

 

Теги: #мкс #путін #німеччина

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