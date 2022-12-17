Представник Білого дому заявив про наявність в України потенціалу для повернення Криму, але в США побоюються застосування Путіним ядерної зброї - ЗМІ

Представник Адміністрації президента США Джозефа Байдена нещодавно заявив членам Конгресу, що Україна має військовий потенціал, достатній для того, щоб відвоювати окупований РФ півострів Крим, повідомляється на сайті телеканалу NBC з посиланням на двох американських чиновників, знайомих зі справою, імена яких не називаються.

Водночас, за їхніми даними, деякі офіційні особи в США занепокоєні тим, що будь-який великомасштабний наступ, який загрожує контролю РФ над півостровом, може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

У NBC повідомляють, що на брифінгу по Україні наприкінці листопада кілька членів Конгресу обговорювали потреби України в американській зброї і техніці в доступному для огляду майбутньому. За словами двох офіційних осіб, представник Байдена підтвердив здатність України повернути Крим, водночас, за його словами, це не є її найближчою метою.

Офіційні особи США вважають, що українські військові в найближчі місяці рушать на північний схід, а не на південь, до Криму. "Спочатку багато що має відбутися у військовому сенсі, перш ніж Україна зможе почати справжній наступ, щоб повернути собі Крим", - заявив представник США.

Однак деякі представники адміністрації в приватному порядку обговорюють, що може статися, якщо Україна почне наступ на Крим, і стурбовані тим, що Путін може відчути себе загнаним в кут і зважитися на використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою. "Путін може більш жорстко відреагувати на Крим", - сказав американський чиновник.

Троє офіційних осіб США наголосили, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю або брудну бомбу прямо зараз.

У свою чергу, представник Ради національної безпеки відмовився від коментарів з цього питання.

У NBC зазначають, що реальна битва за Крим буде пов'язана з великими втратами на полі бою з обох сторін, а повернути його буде складним завданням для українських сил через важку російську військову присутність і складну географію. За словами експертів і офіційного представника США, в українців буде більше шансів атакувати інші російські цілі на материку на сході України, де російські війська більш уразливі.

Деякі представники адміністрації Байдена вже занепокоєні українськими ударами по території РФ, які можуть спровокувати сильнішу реакцію Путіна і поширити конфлікт на сусідів України. Водночас, хоча представники адміністрації вважають, що українці завдали три нещодавні удари безпілотниками по російських базах, вони не думають, що їх було завдано за допомогою безпілотників, наданих США.

Офіційні особи США визнають, що Україна зробила низку ескалаційних дій проти РФ, не поінформувавши заздалегідь США або західних союзників. Офіційний представник США сказав, що Україна сама ухвалює рішення на полі бою, але Білий дім упевнений, що Україна не почне масштабну операцію, таку як деокупацію Криму, без попереднього повідомлення США.

Ядерна напруженість у відносинах з РФ різко зросла в жовтні, але відтоді вона значно знизилася, заявили офіційні особи, і немає оцінок розвідки США про те, що Путін планує застосувати ядерну зброю зараз.