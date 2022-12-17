"Скляний" міст у Києві відремонтували і вже відкрили для відвідувачів - мер

Пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у центрі Києва був відновлений і знову відкритий для відвідувачів, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка в суботу.

"З сьогоднішнього дня можна знову гуляти по нашому пішохідно-велосипедному мосту. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлень. Замінили всі 18 пошкоджених статевих склопакетів. А також 143 перильних скла, 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня", – зазначив мер Києва.

Відновили також перила і троси, натягнуті вздовж мосту. Додатково обстежені опори споруди, система освітлення і відеоспостереження. На покриття моста нанесені протиожеледні матеріали.

"Отже, один із наших символів незламності знову радісно чекає киян і гостей столиці", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 10 жовтня під час масованого обстрілу України російською армією одна з ракет впала поруч з пішохідно-велосипедним мостом (також відомим, як "скляний міст") через Володимирський узвіз у Києві. Частина скляних секцій мосту зазнала пошкоджень.