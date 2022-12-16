Події

18:34 16.12.2022

Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за поточну добу вразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України

Як зазначається у зведенні, противник продовжує зміцнювати лінію оборони на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об'єктів водопостачання на тимчасово окупованій території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково відправлено підрозділи мобілізованих із Краснодарського краю.

 

Теги: #зсу #удари #окупанти

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