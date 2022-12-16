Події

17:44 16.12.2022

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

1 хв читати
В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українські підприємці вже імпортували до країни 500 тис. генераторів малої потужності, проте для проходження зимового сезону до країни потрібно завезти ще майже 17 тис. великих та промислових генераторних установок.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще майже 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

З огляду на це прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб зможуть закрити країни-партнери.

Теги: #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 16.12.2022
Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

Харківська область отримала вісім потужних генераторів від МКЧХ, ще стільки ж очікується протягом тижня – Синєгубов

12:45 15.12.2022
США передали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельнях та станціях теплопостачання - Кличко

США передали Києву спецтехніку та генератори для роботи на котельнях та станціях теплопостачання - Кличко

22:00 13.12.2022
На непрацюючій ЗАЕС монтують мобільні дизельні котельні для запобігання замерзанню критичних систем в умовах зими

На непрацюючій ЗАЕС монтують мобільні дизельні котельні для запобігання замерзанню критичних систем в умовах зими

19:17 08.12.2022
Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури

Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури

16:45 08.12.2022
Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

12:12 08.12.2022
"АТБ" обладнала генераторами 235 супермаркетів мережі

"АТБ" обладнала генераторами 235 супермаркетів мережі

15:40 06.12.2022
Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

Фонд Говарда Баффета надасть Україні генератори великої потужності на суму $30 млн - Кулеба

20:53 02.12.2022
Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

20:27 02.12.2022
Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

17:01 02.12.2022
Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів – голова міськадміністрації

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

ОСТАННЄ

Кличко: Електро- та водопостачання у Києві буде відновлено до ранку суботи

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки у школах

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

Подання електроенергії на Сумщину повністю відновлено – голова ОВА

Третина споживачів Кіровоградської області вже з електрикою – голова ОВА

Триває евакуація з деокупованих територій Херсонщини – Тимошенко

В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів – голова міськадміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА