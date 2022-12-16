Події

16:03 16.12.2022

20-та для ДТЕК терористична атака РФ укотре призвела до пошкодження та відключення енергооб'єкта від мережі

1 хв читати
20-та для ДТЕК терористична атака РФ укотре призвела до пошкодження та відключення енергооб'єкта від мережі

Масований обстріл України російськими терористами у п'ятницю призвів до чергового пошкодження одного з енергооб'єктів компанії ДТЕК та відключення його із системи.

"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство "ДТЕК Енерго", яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми", – повідомляється у телеграм-каналі ДТЕК у п'ятницю.

Там зазначається, що обійшлося без жертв.

У компанії додали, що це вже 20-та терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, масована ракетна атака пошкодила щонайменше дев'ять об'єктів генерації та призвела до обмеження виробництва е/е атомними станціями. У системі посилився дефіцит електроенергії, але вона працює стабільно на частоті 50 Гц, синхронно з європейською.

Теги: #атака #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 15.12.2022
Російський обстріл призвів до пошкодження та відключення від мережі об'єкта "ДТЕК Енерго"

Російський обстріл призвів до пошкодження та відключення від мережі об'єкта "ДТЕК Енерго"

08:37 15.12.2022
Росіяни атакували артилерією об'єкти інфраструктури Очаківської та Чорноморської ОТГ на Миколаївщині

Росіяни атакували артилерією об'єкти інфраструктури Очаківської та Чорноморської ОТГ на Миколаївщині

08:43 14.12.2022
ППО знищила 10 дронів-шахедів у середу вранці

ППО знищила 10 дронів-шахедів у середу вранці

08:05 14.12.2022
Уламок збитого дрону пошкодив дві адмінбудівлі в центрі Києва

Уламок збитого дрону пошкодив дві адмінбудівлі в центрі Києва

07:52 14.12.2022
Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

14:28 13.12.2022
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 77 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 77 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

09:50 13.12.2022
В Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії

В Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії

11:20 10.12.2022
В Одесі відключені від е/е всі споживачі крім критичної інфраструктури

В Одесі відключені від е/е всі споживачі крім критичної інфраструктури

21:24 09.12.2022
"ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві

"ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві

18:34 09.12.2022
Третина аварій електромереж у Київській області відбувається через перевантаження при одночасному ввімкненні електроприладів - "ДТЕК"

Третина аварій електромереж у Київській області відбувається через перевантаження при одночасному ввімкненні електроприладів - "ДТЕК"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

Енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською - "Укренерго"

Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго

Столичний метрополітен не працює як транспорт через обмеження потужності внаслідок ракетних обстрілів - головний інженер КП

ОСТАННЄ

У Дніпропетровській області тривають роботи із стабілізації енергосистеми – голова ОВА

В Офісі президента вітають 9-й санкційний пакет ЄС, але здивовані виведенню з-під них олігархів – Єрмак

Компанія SCM Ахметова від початку війни передала на підтримку ЗС України та на гуманітарні програми 4,1 млрд грн

Рада ЄС затвердила 9-й пакет санкцій проти РФ, запроваджує обмеження проти енергетичного та гірничодобувного секторів, заборонила експорт безпілотників

SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT для дослідження гідросфери Землі

Харківська влада сподівається до кінця дня розпочати запуск енергосистеми – Синєгубов

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

У Києві будуть запущені автобусні рейси, які частково дублюватимуть маршрути метро

Мер Києва розповів, як буде організовано життя міста в блекаут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА