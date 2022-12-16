20-та для ДТЕК терористична атака РФ укотре призвела до пошкодження та відключення енергооб'єкта від мережі

Масований обстріл України російськими терористами у п'ятницю призвів до чергового пошкодження одного з енергооб'єктів компанії ДТЕК та відключення його із системи.

"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство "ДТЕК Енерго", яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми", – повідомляється у телеграм-каналі ДТЕК у п'ятницю.

Там зазначається, що обійшлося без жертв.

У компанії додали, що це вже 20-та терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, масована ракетна атака пошкодила щонайменше дев'ять об'єктів генерації та призвела до обмеження виробництва е/е атомними станціями. У системі посилився дефіцит електроенергії, але вона працює стабільно на частоті 50 Гц, синхронно з європейською.