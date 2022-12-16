Події

12:35 16.12.2022

Троє дітей постраждали внаслідок влучання ракети у житловий будинок Кривого Рогу, під завалами можуть бути люди - К.Тимошенко

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Троє дітей постраждали внаслідок влучання ракети у житловий будинок Кривого Рогу, під завалами можуть бути люди - К.Тимошенко

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) унаслідок влучання ракети у житловий будинок двоє людей загинули, ще шістьох травмовано, зокрема трьох дітей, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Унаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один із п'яти під'їздів. Двоє людей загинули, шістьох людей травмовано, серед них троє дітей", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Під завалами, можливо, перебувають дві особи, з них одна дитина", - додав він.

Рятувальні служби продовжують працювати на місці.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох поранених у Кривому Розі.

Теги: #кривий_ріг

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