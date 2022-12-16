Унаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона у п'ятницю одна людина загинула, троє постраждали

Унаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона в п'ятницю вранці сталося загоряння в багатоповерховому будинку, одна людина загинула, троє постраждали, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Рано вранці 16 грудня російські військові вчергове вчинили обстріл житлових масивів у Херсоні. Внаслідок обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерховому будинку. Після ліквідації вогню в одній з квартир знайдено загиблого", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, ще трьом мешканцям надавалася медична допомога через отруєння продуктами горіння, травми та опіки різного ступеня.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.