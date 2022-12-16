Події

10:19 16.12.2022

Унаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона у п'ятницю одна людина загинула, троє постраждали

1 хв читати
Унаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона у п'ятницю одна людина загинула, троє постраждали

Унаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона в п'ятницю вранці сталося загоряння в багатоповерховому будинку, одна людина загинула, троє постраждали, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Рано вранці 16 грудня російські військові вчергове вчинили обстріл житлових масивів у Херсоні. Внаслідок обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерховому будинку. Після ліквідації вогню в одній з квартир знайдено загиблого", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, ще трьом мешканцям надавалася медична допомога через отруєння продуктами горіння, травми та опіки різного ступеня.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Теги: #херсон #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 16.12.2022
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

09:51 16.12.2022
У Кривому Розі влучання в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди - К.Тимошенко

У Кривому Розі влучання в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди - К.Тимошенко

15:37 15.12.2022
Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

13:20 15.12.2022
Херсон повністю знеструмлений унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

Херсон повністю знеструмлений унаслідок ворожих обстрілів - ОВА

12:12 15.12.2022
Із початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тис. жителів

Із початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тис. жителів

11:32 15.12.2022
Окупанти знову обстріляли центр Херсона, загинули дві особи - К.Тимошенко

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, загинули дві особи - К.Тимошенко

17:58 14.12.2022
У Херсоні призупиняють роботу ліфтів

У Херсоні призупиняють роботу ліфтів

13:41 14.12.2022
Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в середу поранено шістьох цивільних - прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в середу поранено шістьох цивільних - прокуратура

12:27 14.12.2022
У Херсоні обстріляли будівлю обладміністрації, пошкоджено два поверхи – К.Тимошенко

У Херсоні обстріляли будівлю обладміністрації, пошкоджено два поверхи – К.Тимошенко

11:48 14.12.2022
"Укравтодор" відкрив рух об'їздом зруйнованого біля Херсону мосту

"Укравтодор" відкрив рух об'їздом зруйнованого біля Херсону мосту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ атакували понад 40 ракет, 37 було збито - спікер КМВА

Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет - спікер командування ПС ЗСУ

По всій Україні вводяться екстрені відключення електрики у зв'язку з прильотами в енергооб'єкти

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу дві людини загинули, щонайменше п'ять поранені - голова Дніпропетровської ОВА

Глава Міненерго повідомляє про пошкодження енергооб'єктів на сході та півдні України

ОСТАННЄ

Київ атакували понад 40 ракет, 37 було збито - спікер КМВА

Ворожого інформатора позицій HIMARS засуджено до 12,5 років позбавлення волі

Троє дітей постраждали внаслідок влучання ракети у житловий будинок Кривого Рогу, під завалами можуть бути люди - К.Тимошенко

Росія може створити умови для проведення нового наступу на Україну взимку 2023 року - ISW

Низка потягів "Укрзалізниці" затримується через знеструмлення мережі внаслідок обстрілів

Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже прибув в Україну - посол США

Окупанти втратили за добу в Україні близько 680 військових, 5 танків та 6 ББМ

Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет - спікер командування ПС ЗСУ

Росія програла цю війну того дня, коли почала її, - заступниця міністра оборони України

По всій Україні вводяться екстрені відключення електрики у зв'язку з прильотами в енергооб'єкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА