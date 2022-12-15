Російський обстріл призвів до пошкодження та відключення від мережі об'єкта "ДТЕК Енерго"

Російські війська в четвер здійснили черговий масований обстріл енергетичного підприємства "ДТЕК Енерго", серйозно пошкодивши обладнання підприємства, повідомила компанія.

"Наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Зупинення підприємства призвело до обмеження теплопостачання в регіоні. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – наголошується в інформації "ДТЕК Енерго" у четвер увечері.

Згідно з ним після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію його наслідків, оцінку пошкоджень обладнання та відновлення його роботи.

Для безпеки на об'єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі, зазначила компанія.

"ДТЕК Енерго" нагадала, що у вересні-грудні енергетичні підприємства компанії зазнали вже 19 терористичних атак Росії. В результаті 24 енергетики були поранені, 3 загинули. Також постраждали рятувальники та працівники підрядних організацій.

Голова ДТЕК Максим Тімченко днями повідомив, що в результаті масованого обстрілу 23 листопада, який призвів до блекауту української енергосистеми, було зупинено 5 із 6 ТЕС "ДТЕК Енерго", проте компанії оперативно вдалося повернути їх у роботу та приєднати до енергосистеми.