Події

19:01 15.12.2022

Три села в Бориспільському районі залишаються знеструмленими через негоду

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Три села в Бориспільському районі залишаються знеструмленими через негоду

Три населені пункти в Бориспільському районі Київської області залишаються без електрики через негоду, загалом 3,8 тис. абонентів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Мокрий сніг і пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови енергетики оперативно відновлюють пошкодження", - написав Кулеба в телеграмі в четвер.

За його словами, погода також впливає на темпи відновлення мережі, пошкодженої внаслідок обстрілів російськими окупантами. "Наразі 50% абонентів планово без електропостачання. Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком", - додав голова обладміністрації.

Він закликав жителів області продовжувати економити електроенергію і "не вмикати все одразу, коли з'являється електрика".

 

Теги: #негода #київська_область #знеструмлення

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