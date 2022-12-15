Закрито левову частку потреби ЗСУ у зимовій формі, допомога від партнерів стане резервом - Маляр

Закрито левову частку потреби ЗСУ у зимовій формі, допомога від партнерів стане додатковим резервом, заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Як розповіла Маляр на брифінгу в Military Media Center у четвер, бронежилетами та касками на сьогодні ЗСУ, а також резерв повністю забезпечені.

Так, у період із 8 до 14 грудня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало: понад 11 тис. бронежилетів, понад 10 тис. шоломів, понад 75 тис. пар зимового взуття.

Крім цього, за тиждень передано: понад 70 тис. курток зимових, 65 тис. зимових штанів, 73 тис. комплектів костюмів польових, понад 118 тис. зимових шапок, понад 104 тис. курток костюма утеплювача (фліска), майже 140 тис. комплектів білизни нижньої демісезонної та зимової.

"Резерв засобів індивідуального бронезахисту Міноборони тримає на рівні орієнтовно 200 тис. бронежилетів та шоломів - понад 100 тис. Нові партії броні надходять, натомість постійно відбувається видача до військ на заміну новим підрозділам", - зазначила Маляр.

У Міноборони зазначили, що за загальним обсягом зимових курток, які вже передано до армії, 87,2% становлять придбані за контрактами Міноборони, 8,3% – матеріально-технічна допомога від партнерів, 4,4% – благодійна допомога.

Так, за її словами, за контрактами Міноборони вже закрито левову частку потреби, а допомога, яка має надійти від партнерів, стане додатковим резервом.