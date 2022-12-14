Події

20:42 14.12.2022

Зеленський: Нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий - усі їхні прапори у плямах крові

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Зеленський: Нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий - усі їхні прапори у плямах крові

Президент України Володимир Зеленський висловився категорично проти повернення російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема під нейтральним прапором.

"Говорив сьогодні з очільником Міжнародного олімпійського комітету Бахом. Зокрема про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор", - сказав Зеленський у відеозверненні у середу.

"Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими. Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни", - заявив він.

"Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було... Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори - у плямах крові", - сказав президент.

Теги: #мок #позиція #зеленський

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