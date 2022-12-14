Офіс омбудсмена верифікував перебування в РФ 12 тис. українських дітей, з яких 8,6 тис. вивезено примусово

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово, заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нами верифіковано понад 12 тисяч дітей, з яких близько 8600 примусово депортовані на територію Росії", - сказав Лубінець на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ у середу.

За його словами, зазначені цифри відрізняються від інформації, яка обговорюється в публічній площині щодо того, що близько 150 тисяч українських дітей перебувають на території Росії.

"Як Омбудсман, разом з правоохоронними органами, з офісом генерального прокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території рф, в якому статусі, які дії проводяться щодо неї російською владою", - зазначив уповноважений.

Він уточнив, що з кожної окремої нагоди українські правоохоронці відкривають кримінальне провадження.

"Я можу казати лише про верифіковані, підтверджені цифри. Ми можемо припускати, що колись співпадуть ті цифри, що є в публічній площині, та ті, що верифіковано. Але це все час і це робота, якою ми займаємося", - підсумував. Лубінець.