Події

19:40 14.12.2022

Офіс омбудсмена верифікував перебування в РФ 12 тис. українських дітей, з яких 8,6 тис. вивезено примусово

1 хв читати
Офіс омбудсмена верифікував перебування в РФ 12 тис. українських дітей, з яких 8,6 тис. вивезено примусово

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово, заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нами верифіковано понад 12 тисяч дітей, з яких близько 8600 примусово депортовані на територію Росії", - сказав Лубінець на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ у середу.

За його словами, зазначені цифри відрізняються від інформації, яка обговорюється в публічній площині щодо того, що близько 150 тисяч українських дітей перебувають на території Росії.

"Як Омбудсман, разом з правоохоронними органами, з офісом генерального прокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території рф, в якому статусі, які дії проводяться щодо неї російською владою", - зазначив уповноважений.

Він уточнив, що з кожної окремої нагоди українські правоохоронці відкривають кримінальне провадження.

"Я можу казати лише про верифіковані, підтверджені цифри. Ми можемо припускати, що колись співпадуть ті цифри, що є в публічній площині, та ті, що верифіковано. Але це все час і це робота, якою ми займаємося", - підсумував. Лубінець.

 

 

 

Теги: #рф #омбудсмен #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 12.12.2022
Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

19:28 12.12.2022
Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

19:22 12.12.2022
Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

16:36 12.12.2022
Майже 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв – мовний омбудсмен

Майже 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв – мовний омбудсмен

15:09 12.12.2022
Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

10:30 12.12.2022
ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

10:18 12.12.2022
Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

16:38 11.12.2022
РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

11:04 11.12.2022
Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

08:51 10.12.2022
Втрати окупантів за добу склали 370 осіб, 3 танки, 5 бойових машин та 1 артсистему

Втрати окупантів за добу склали 370 осіб, 3 танки, 5 бойових машин та 1 артсистему

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

БПЛА Bayraktar Kizilelma, розроблений компанією Baykar, здійснив перший успішний політ у Туреччині

Зеленський закликав Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти енергетики

ОСТАННЄ

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

США включать Потаніна, Росбанк та "Інтеррос" у SDN List, "Норнікелю" санкції не загрожують

Філія "Банку Грузії" пограбована у Тбілісі

Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

Мера Стамбула засудили до майже трьох років позбавлення волі за образу членів Вищої виборчої ради Туреччини

Норвегія передасть Україні 10 мостів для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях

Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

БПЛА Bayraktar Kizilelma, розроблений компанією Baykar, здійснив перший успішний політ у Туреччині

У Херсоні призупиняють роботу ліфтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА