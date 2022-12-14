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15:12 14.12.2022

У Херсоні через обстріл припинено теплопостачання масиву Корабел, мешканців просять евакуюватися – голова ОВА

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У Херсоні через обстріл припинено теплопостачання масиву Корабел, мешканців просять евакуюватися – голова ОВА

У Херсоні тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стійке теплопостачання зараз неможливо. Воду із системи зіллють. Це необхідно , щоб уберегти тепломережу від пошкоджень", - написав Янушевич у телеграм-каналі у середу.

За його словами, відповідне рішення ухвалено комісією з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.

Також, за словами голови обладміністрації, високою є ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.

"У зв'язку зі складною ситуацією, що склалася в мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до безпечніших регіонів. Можливість для цього є! Херсонська ОВА готова допомогти вам із евакуацією", - написав Янушевич.

Теги: #херсонщина #теплопостачання

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