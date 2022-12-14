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13:41 14.12.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в середу поранено шістьох цивільних - прокуратура

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Унаслідок обстрілу окупантами Херсону та руйнування адмінбудівлі у середу поранено шістьох цивільних, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"14 грудня 2022 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл міста Херсону. Шестеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості, їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у середу.

За інформацією прокуратури, в центральній частині Херсону значно зруйновано адміністративну будівлю, вибуховою хвилею також вибито вікна в житлових будинках, а в одному з приватних домоволодінь внаслідок влучення снаряда в дах розпочалася пожежа.

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованої території. Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - зазначається у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Теги: #херсон #прокуратура #обстріли

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