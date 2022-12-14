Події

13:18 14.12.2022

Посли G7 відвідали Пункт незламності у Києві

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 Посли країн "Великої сімки" відвідали Пункт незламності у Києві та наголосили, що напади РФ на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

"Посли G7 відвідали Пункт незламності, щоб побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких нападів Росії на цивільну інфраструктуру. Ці напади є воєнним злочином", - ідеться у повідомленні на сторінці німецького головування послів G7 у твіттері.

Теги: #посли #g7 #пункт_незламності

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