Уламок збитого дрону пошкодив дві адмінбудівлі в центрі Києва

За попередньою інформацією, один із уламків збитого дрону над Києвом пошкодив дві адмінбудівлі в центрі міста, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"У районі столиці силами ППО збито 10 "Шахедів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація про жертви уточнюється", – йдеться в інформації в телеграм-каналі КМВА.

Раніше про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пізніше він поінформував про знищення ППО 10 дронів-камікадзе.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, про можливу другу хвилю атаки безпілотників.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що більшість дронів-шахедів, які атакували столицю, в середу вранці збито ППО в області.