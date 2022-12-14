Події

05:58 14.12.2022

Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

1 хв читати
Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

Нова Зеландія надасть Україні $1,9 млн на закупівлю гуманітарної допомоги, заявила міністр закордонних справ Наная Магута.

"Нова Зеландія надасть додаткові $3 млн доларів (новозеландських доларів – ІФ У) через Міжнародний комітет Червоного Хреста", - випливає із заяви.

Магута уточнила, що головним чином йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів і генераторів.

"Цей останній внесок є доповненням до раніше наданої гуманітарної допомоги у розмірі $7,93 млн (новозеландських доларів – ІФ У)", - підсумувала глава МЗС.

 

 

Теги: #україна #допомога #нова_зеландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:17 14.12.2022
Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати екологічну безпеку та розмінування в Україні

Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати екологічну безпеку та розмінування в Україні

06:07 14.12.2022
Сім суден доставлять українське продовольство до Китаю, Туреччини, Італії, Іспанії та Румунії

Сім суден доставлять українське продовольство до Китаю, Туреччини, Італії, Іспанії та Румунії

20:36 13.12.2022
Канада надасть 115 млн доларів для термінового відновлення енергосистеми України

Канада надасть 115 млн доларів для термінового відновлення енергосистеми України

19:55 13.12.2022
США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

19:16 13.12.2022
Макрон повідомив про угоди в інфраструктурі, агро та IT для України на суму понад EUR150 млн

Макрон повідомив про угоди в інфраструктурі, агро та IT для України на суму понад EUR150 млн

16:18 13.12.2022
Після конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні у проходженні зими - прем'єрка Колонна

Після конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні у проходженні зими - прем'єрка Колонна

15:07 13.12.2022
Іспанія відправляє в Україну трансформатори та генератори як допомогу - МЗС

Іспанія відправляє в Україну трансформатори та генератори як допомогу - МЗС

14:09 13.12.2022
Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

14:02 13.12.2022
Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала

Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала

13:13 13.12.2022
"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

За добу ворог завдав 12 ракетних і авіаударів, здійснив понад 60 обстрілів із РСЗВ

Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати екологічну безпеку та розмінування в Україні

США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

ОСТАННЄ

ППО знищила 10 дронів-шахедів у середу вранці

Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині поранено двох людей

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 650 млн

СИЛАМИ ППО НАД КИЄВОМ ЗБИТО ЩЕ ОДИН ШАХЕД – КМВА

Ворог уночі обстріляв Нікополь і Марганець у Дніпропетровській області

Уламок збитого дрону пошкодив дві адмінбудівлі в центрі Києва

Більшість дронів-шахедів збиті ППО у Київській області

МОЖЛИВА ДРУГА ХВИЛЯ АТАКИ БЕЗПІЛОТНИКІВ – ГОЛОВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОВА

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ І НАД СТОЛИЦЕЮ СИЛИ ППО ЗБИЛИ ВЖЕ 10 ДРОНІВ-"ШАХЕДІВ" – КЛИЧКО

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА