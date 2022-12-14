Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

Нова Зеландія надасть Україні $1,9 млн на закупівлю гуманітарної допомоги, заявила міністр закордонних справ Наная Магута.

"Нова Зеландія надасть додаткові $3 млн доларів (новозеландських доларів – ІФ У) через Міжнародний комітет Червоного Хреста", - випливає із заяви.

Магута уточнила, що головним чином йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів і генераторів.

"Цей останній внесок є доповненням до раніше наданої гуманітарної допомоги у розмірі $7,93 млн (новозеландських доларів – ІФ У)", - підсумувала глава МЗС.