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19:14 13.12.2022

Телеканал "Рада" транслюватиме засідання парламенту у записі до закінчення воєнного стану

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Телеканал "Рада" транслюватиме засідання парламенту у записі до закінчення воєнного стану

Телеканал "Рада" транслюватиме засідання парламенту в записі до закінчення воєнного стану, повідомила співавтор законопроєкту, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Прийняли вже в залі компромісну поправку і фактично прописали (у законопроєкті "Про медіа" – ІФ), що телеканал "Рада", як парламентський телеканал, може існувати, буде існувати. І також до закону внесли норму, що під час воєнного стану телеканал "Рада" показуватиме у записі, у якійсь обробці засідання Верховної Ради", - розповіла Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона зазначила, що "зі зрозумілих причин онлайн трансляція засідань може бути лише після закінчення воєнного стану та повернення парламенту до звичного режиму роботи".

Кравчук також вважає, що з ухваленням нового законопроєкту "Про медіа" розпочинається інформаційна європейська інтеграція України.

"10 років, три скликання і, зрештою, ми, депутати 9-го скликання, це зробили – з'являться нові сучасні правила для медіа. Починається наша інформаційна європейська інтеграція", - написала Кравчук у фейсбуці.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2693-д "Про медіа" у другому читанні та загалом на пленарному засіданні у вівторок. Законопроєкт підтримали 299 народних депутатів.

 

 

 

Теги: #рада #телеканал

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