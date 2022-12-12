Події

19:47 12.12.2022

В Україні запустили бота-помічника для пошуку Пунктів незламності

1 хв читати
В Україні запустили бота-помічника для пошуку Пунктів незламності

Телеграм-бота для пошуку Пунктів незламності запустили в Україні у понеділок, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв'язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів незламності. А щоб було швидше і зручніше їх знайти, розробили і запустили спеціальний бот-помічник - @nezlamnistbot", - написав Тимошенко у телеграмі у понеділок.

За його словами, бот може надати громадянам інформацію про роботу Пунктів, їхні адреси та послуги, які там можна отримати.

"Важливо! Адреси Пунктів незламності в населених пунктах, розташованих поряд із лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про місце розташування Пунктів незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади", - наголосив Тимошенко.

Він запевнив, що інформація в боті щодня оновлюється.

 

Теги: #пункти #бот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 21.10.2022
Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

Резервні пункти енергії будуть створені у кожному населеному пункті України - міністр

19:49 19.03.2022
Міносвіти запускає телеграм-бот Info Science Bot для оперативного інформування вчених та інноваторів

Міносвіти запускає телеграм-бот Info Science Bot для оперативного інформування вчених та інноваторів

09:24 14.03.2022
В Україні без електрики залишається понад тисяча населених пунктів – ДСНС

В Україні без електрики залишається понад тисяча населених пунктів – ДСНС

21:15 07.03.2022
В Україні в результаті бойових дій без електрики залишаються 1133 населені пункти – Міненерго

В Україні в результаті бойових дій без електрики залишаються 1133 населені пункти – Міненерго

16:04 07.03.2022
Офіс президента спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у воєнний час

Офіс президента спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у воєнний час

17:50 02.03.2022
Кіберполіція створила бот для інформування росіян щодо реальної ситуації в Україні

Кіберполіція створила бот для інформування росіян щодо реальної ситуації в Україні

15:28 23.02.2022
Через інтенсивні обстріли призупинено роботу пунктів ДСНС для допомоги населенню на КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке"

Через інтенсивні обстріли призупинено роботу пунктів ДСНС для допомоги населенню на КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке"

15:31 14.12.2021
"Нова пошта" відкрила понад 20 тис. пунктів видачі та відправлення посилок, у 2022 р. планує відкрити ще 1 тис. відділень

"Нова пошта" відкрила понад 20 тис. пунктів видачі та відправлення посилок, у 2022 р. планує відкрити ще 1 тис. відділень

13:42 23.10.2021
"Укрзалізниця" відкриє пункти вакцинації проти COVID-19 на залізничних вокзалах усіх обласних центрів

"Укрзалізниця" відкриє пункти вакцинації проти COVID-19 на залізничних вокзалах усіх обласних центрів

13:36 22.10.2021
У Раді наступного тижня розпочнуть роботу два пункти вакцинації

У Раді наступного тижня розпочнуть роботу два пункти вакцинації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Зеленський не вважає, що Путін готовий застосувати ядерну зброю

Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

Росіяни обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих – голова ОВА

ОСТАННЄ

На Донеччині під час робіт із розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє дістали поранень

ЄС упровадив санкції проти 24 фізичних та п'яти юридичних осіб з Ірану

Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус"

В Україні створять єдину базу притулків для тварин

Україна готова брати активну участь і пропонує три принципи модернізації Східного партнерства

Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

Зіткнення сталися між військовослужбовцями на кордоні Китаю та Індії, є постраждалі

ЄС поки не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, продовжує працювати над ним

Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА