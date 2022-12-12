В Україні запустили бота-помічника для пошуку Пунктів незламності

Телеграм-бота для пошуку Пунктів незламності запустили в Україні у понеділок, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв'язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів незламності. А щоб було швидше і зручніше їх знайти, розробили і запустили спеціальний бот-помічник - @nezlamnistbot", - написав Тимошенко у телеграмі у понеділок.

За його словами, бот може надати громадянам інформацію про роботу Пунктів, їхні адреси та послуги, які там можна отримати.

"Важливо! Адреси Пунктів незламності в населених пунктах, розташованих поряд із лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про місце розташування Пунктів незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади", - наголосив Тимошенко.

Він запевнив, що інформація в боті щодня оновлюється.