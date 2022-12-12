Події

19:36 12.12.2022

Зіткнення сталися між військовослужбовцями на кордоні Китаю та Індії, є постраждалі

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Зіткнення сталися вздовж так званої лінії фактичного контролю між Індією та Китаєм, кілька військовослужбовців обох країн отримали поранення та травми, передає Times of India з посиланням на ЗС Індії.

Про інцидент повідомляється у понеділок, проте він стався минулого тижня. За інформацією видання, принаймні шість індійських військовослужбовців зазнали поранень, їх доправили до лікарні в місті Гувахаті.

Крім того, за даними джерел видання, з китайського боку поранення отримали понад десять військовослужбовців.

Лінія фактичного контролю є межею де-факто, вона визнана юридично в угодах між Китаєм та Індією. Зокрема, одна з таких угод свідчить, що жодна зі сторін не може вжити заходів щодо перегляду цієї лінії.

 

 

Теги: #китай #індія #інцидент

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