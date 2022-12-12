Події

16:53 12.12.2022

Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

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Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у разі смерті Володимира Путіна війна закінчиться.

"Якщо Путін помре, війни не буде. Авторитарний режим тим і небезпечний - це величезний ризик. Тому що не може все залежати від однієї людини. Коли така людина йде, інституції зупиняються. Якщо його не буде, вони займатимуться внутрішньою політикою, але не зовнішньою", - сказав він в інтерв'ю відомому коміку Девіду Леттерману, яке вийшло у понеділок на платформі Netflix.

Зеленський визнав, що "великий відсоток населення Росії Путіну вірить". Він пояснив це тим, що люди готові "закрити вікно та сховатися від війни. Не знати, де ти живеш. Є люди, які розуміють реальність, але бояться".

Теги: #путин #війна #зеленський

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