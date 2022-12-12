Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом обговорив відновлення української енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО.

" Глава держави поінформував про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури. У цьому контексті Президент відзначив допомогу, яку надають Сполучені Штати для відновлення енергосистеми України. Володимир Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці в цій сфері", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті глави Української держави у ніч проти понеділка.

" Глава держави також наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони. Володимир Зеленський закликав Президента Джозефа Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період", - також наголошується в повідомленні. .

Зеленський висловив подяку американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, анонсований минулої п'ятниці, а також за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, лідерство у консолідації міжнародних зусиль щодо протидії російській агресії. «Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру та наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети», - йдеться в тексті.

«Президент України також окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи у цьому важливому напрямку та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту світу», - повідомляє прес-служба.