Події

12:03 11.12.2022

Два жителі Херсонщини загинули внаслідок суботніх обстрілів регіону окупантами, ще 5 дістали поранень - голова ОВА

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Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Херсонської області з артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню, танків і мінометів. За минулу добу регіон 45 разів потрапив під ворожий вогонь, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний об'єкт, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що за минулу добу через російські обстріли на Херсонщині 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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