Події

06:51 11.12.2022

Президент привітав українських лауреатів Нобелівської премії миру та оголосив 10 грудня днем вдячності правозахисникам

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Президент привітав українських лауреатів Нобелівської премії миру та оголосив 10 грудня днем вдячності правозахисникам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 грудня в Україні відзначатиметься день вдячності й поваги до правозахисного руху.

"Сьогодні ж у норвезькій столиці, в Осло, відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України, наша українська мова, – завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці пані  Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Я вітаю пані Олександру, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням", - сказав він у відеозверненні у суботу.

"Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #нобелівська #зеленський #вдячність

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