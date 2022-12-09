Україна отримає EUR36,4 млн грантової допомоги з фонду E5P - ЄБРР

Німеччина, Швеція, Фінляндія та Норвегія виділяють EUR41,1 млн у вигляді грантів до Фонду Східноєвропейського партнерства в галузі енергоефективності та довкілля (E5P), основним бенефіціаром грантів стане Україна, яка отримає EUR36,4 млн, повідомляє пресслужба Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

ЄБРР отримав нові донорські внески на суму EUR41,1 млн за дорученням E5P. Як зазначається, це фінансування стосується проєктів у країнах Східного партнерства: Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні.

Про останні внески було оголошено 9 грудня на Асамблеї E5P у Лондоні. Німеччина та Швеція надають Україні EUR20 млн та EUR10 млн відповідно. Фінляндія вносить до регіону EUR6,1 млн (із них EUR4,5 млн для України), а Норвегія надає EUR5 млн (із них EUR1,9 млн для України).

У релізі повідомляється, що загальна допомога постраждалій від війни Україні становить EUR36,4 млн, ці кошти призначені для підтримки невідкладних заходів щодо забезпечення стійкості та майбутньої зеленої реконструкції.

E5P - це багатосторонній донорський фонд, який ініціювала Швеція і який працює в регіоні Східного партнерства. На сьогодні Європейський Союз, який є найбільшим донором, та 24 країни-донори, включаючи Швецію, Німеччину, Норвегію, Данію, Швейцарію та Сполучені Штати Америки, надали загалом EUR311 млн.

На сьогодні E5P підтримала 43 проєкти, починаючи від централізованого теплопостачання до зелених автобусів, від стійкого управління відходами до енергоефективності в громадських будівлях у всьому регіоні. У сукупності ці проєкти мають інвестиційну вартість у EUR1,3 млрд і, як очікується, принесуть користь більш ніж 12 млн осіб, скоротять викиди CO2 на 1 млн тонн на рік (що еквівалентно річному викиду 500 тис. автомобілів) та безпечно утилізують понад 270 тис. куб. метрів відходів на рік. Проєкти підтримуються ЄБРР, Банком розвитку Ради Європи, Європейським інвестиційним банком та Nordic Green Bank (Nefco).