Події

16:00 09.12.2022

РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

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РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

 Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей, заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою. І це, на жаль, не остаточна цифра", - сказала Герасимчук на брифінгу у п'ятницю у Києві.

За словами дитячого омбудсмена, щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується.

"Нам іще доведеться дізнатися щонайменше про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада", - зазначила Герасимчук.

Теги: #рф #діти #депортація

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