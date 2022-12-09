РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей, заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою. І це, на жаль, не остаточна цифра", - сказала Герасимчук на брифінгу у п'ятницю у Києві.

За словами дитячого омбудсмена, щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується.

"Нам іще доведеться дізнатися щонайменше про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада", - зазначила Герасимчук.