Події

10:45 09.12.2022

Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона і передмістя загинули двоє цивільних, кількість поранених уточнюється

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Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона і передмістя загинули двоє цивільних, кількість поранених уточнюється

Дві людини загинули внаслідок артилерійських ударів російських окупантів 8 грудня по Херсону та приміських населених пунктах, кількість поранених уточнюється, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у п'ятницю зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 8 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах. Унаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, кількість поранених наразі уточнюється", - ідеться в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, пошкоджень і руйнувань завдано багатоквартирним і приватним житловим будинкам, дитячому відділенню клінічної лікарні.

"За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню і артилерії", - уточнюють у прокуратурі.

Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Раніше заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти за минулу добу 68 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок обстрілу обласного центру вісім людей дістали поранень. Про загиблих не повідомлялося. "У Херсоні окупанти влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки й інші будівлі", - написав він у телеграмі.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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