Єврокомісар із питань транспорту закликає прискорити проєкти та їх фінансування на "Шляхах солідарності" з Україною

Єврокомісія та Європейський банк реконструкції та розвитку працюють над підтриманням ключових інфраструктурних проєктів у рамках "Шляхів солідарності" – нових логістичних маршрутів для України – і незабаром представлять перший "інструмент змішування", який об'єднує гранти ЄС та кредити ЄБРР для підтримання проєктів на цих маршрутах, повідомила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

"Ми зробили все можливе з наявними у нас ресурсами. Щоб іти далі, - а ми маємо йти далі, - потрібні додаткові інвестиції: у рухомий склад, сканери та перевантажувальне обладнання, модернізація інфраструктури", - заявила вона в четвер на конференції, організованій спільно з ЄБРР щодо обговорення фінансування "Шляхів солідарності".

Як зазначено в промові єврокомісара на її сайті, до зустрічі приєдналися міністри та держсекретарі з України, Молдови, Польщі та Румунії, які висловили свою думку щодо необхідності інвестицій в інфраструктуру на їхніх територіях і транскордонних сполученнях.

Велян нагадала, що "Шляхам солідарності" вже майже сім місяців і ними було перевезено понад 17 млн тонн зернових, а також багато інших товарів – від гуманітарної допомоги до пального, кормів для тварин та добрив.

Вона особливо подякувала Польщі, Словаччині та Румунії, на які припав основний потік. Зокрема, за словами єврокомісара, найбільший попит має Дунайський маршрут і порт Констанца: на них припадає понад 50% експорту зерна "Шляхами солідарності".

Сухопутний північний польський маршрут є другим за завантаженістю, а інші коридори, зокрема Адріатичний, як і раніше, мають важливе значення, зазначила Велян.

Вона нагадала, що Єврокомісія, ЄБРР, ЄІБ та Світовий банк спільно оголосили про пакет фінансування у розмірі EUR1 млрд спеціально для "Шляхів солідарності".

Крім того, як зазначила Велян, ЄС відкриває програму Connecting Europe Facility (CEF), інструмент фінансування Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) для України та Молдови. "Його можна використовувати для підтримання транскордонних проєктів щодо усунення вузьких місць", – зазначила член Єврокомісії.

За її словами, з урахуванням зазначених вище "інструментів змішування", частина із EUR250 млн, які виділяють на CEF, уже стає доступною, зокрема через його напрям військової мобільності.

"Тим не менш час тисне на нас, і ми маємо переконатися, що гроші можуть швидко йти, щоб розпочати найбільш термінові проєкти. Ось чому я закликала присутніх сьогодні міністрів, моїх колег із Румунії, Польщі, України та Молдови, завершити погодження короткого списку проєктів у найближчі кілька тижнів, тому що ці проєкти мають бути представлені до 18 січня, коли поточний пакет CEF буде закрито", – наголосила єврокомісар.

Вона зазначила, що ЄС уже має обнадійливі результати щодо пакета військової мобільності: з доступних EUR600 млн запити на проєкти, пов'язані з "Шляхами солідарності", перевищили 10%.

"Я впевнена, що ми зможемо задовольнити більшість із них, що є дуже хорошою новиною для держав-членів на передній лінії. Я хочу бачити такий самий рівень успіху для загального пакета CEF. Те саме стосується перерозподілу фондів Cohesion, які перебувають під загрозою бути невикористаними", - сказала Валян.

Вона додала, що ще одним хорошим прикладом підтримки є грант розміром EUR20 млн, який ЄС надасть Молдові і який буде об'єднаний із кредитом у розмірі EUR12 млн від ЄБРР. Це фінансування допоможе відновити залізничну вісь північ-південь і полегшить український експорт територією Молдови до дунайських портів.

"Нічна навігація Дунаєм (на Сулинському каналі), модернізація прикордонних переходів між Польщею, Румунією, Молдовою та Україною, а також мобільне обладнання для перевалки, стоянки вантажних автомобілів або модернізація залізничної інфраструктури в портових районах Румунії - це лише кілька прикладів того, що можна почати будувати на початку наступного року, якщо ми дійдемо спільної згоди щодо пріоритетів", – зазначила єврокомісар.