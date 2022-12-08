В Україні буде створено одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров'я у світі - Ляшко

В Україні буде створено одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров'я у світі, для цього на основі аналізу найкращих міжнародних практик уже розробляють відповідні закони та навчають фахівців, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ця війна стане для нас тим, що в психології називають точкою постстресового зростання. На основі набутого досвіду та аналізу найкращих міжнародних практик ми побудуємо в Україні одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров'я у світі, коли допомогу зможе отримати кожен, хто її потребуватиме", - заявив Ляшко під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Для цього, зазначив міністр, Україна разом із партнерами розробляє закони та підзаконні акти, навчає фахівців і створює правила, за якими працюватиме система.

"Упевнений, ми на правильному шляху, адже після війни допомоги у сфері психічного здоров'я потребуватимуть мільйони українців. І держава буде готова її надати", – сказав він.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, саме держава буде драйвером та координатором створення нової системи надання послуг у сфері психічного здоров'я.

Водночас він наголосив, що без достатнього фокусу на психічному здоров'ї нації значно зросте навантаження на медичну, соціальну, освітню системи, систему охорони правопорядку.

"(В результаті - ІФ-У) втрати в економіці можуть сягати 4-5% ВВП. Добробут українців бачимо основною метою наших спільних зусиль", - сказав Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба президента, у рамках зустрічі було презентовано розроблений у межах Національної програми психічного здоров'я документ – оперативну дорожню карту "Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни".

Документ підготували представники державного сектору, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій, які працюють у сфері розвитку та гуманітарного реагування, у координації із ВООЗ. Оперативна дорожня карта дасть змогу швидко реагувати на виклики – тут і зараз. У ній визначено пріоритети, на які мають орієнтуватися всі, хто працює у сфері психічного здоров'я в умовах гуманітарної кризи.

Крім того, учасники зустрічі, серед яких була дружина президента Олена Зеленська, представники посольств та міжнародних організацій, ознайомились із результатами аудиту потреб громадян у послугах з охорони психічного здоров'я.

"Украй важливо, щоб усі відомства були активними учасниками цієї взаємодії. Ми не маємо часу на довготривалі експерименти, тому найкращий міжнародний досвід, зібраний для вас у співпраці з Бельгією, США, Великою Британією та Ізраїлем, демонструє, які елементи можуть бути адаптовані для моделі послуг в Україні. Сьогодні дедалі більше стає зрозуміло, що той унікальний досвід, який, на жаль, здобуває Україна, дасть нашій країні змогу додавати свої кейси та практики у світовий багаж психічного здоров'я", – наголосила Зеленська.