Події

21:28 08.12.2022

В Україні буде створено одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров'я у світі - Ляшко

3 хв читати

В Україні буде створено одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров'я у світі, для цього на основі аналізу найкращих міжнародних практик уже розробляють відповідні закони та навчають фахівців, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ця війна стане для нас тим, що в психології називають точкою постстресового зростання. На основі набутого досвіду та аналізу найкращих міжнародних практик ми побудуємо в Україні одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров'я у світі, коли допомогу зможе отримати кожен, хто її потребуватиме", - заявив Ляшко під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Для цього, зазначив міністр, Україна разом із партнерами розробляє закони та підзаконні акти, навчає фахівців і створює правила, за якими працюватиме система.

"Упевнений, ми на правильному шляху, адже після війни допомоги у сфері психічного здоров'я потребуватимуть мільйони українців. І держава буде готова її надати", – сказав він.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, саме держава буде драйвером та координатором створення нової системи надання послуг у сфері психічного здоров'я.

Водночас він наголосив, що без достатнього фокусу на психічному здоров'ї нації значно зросте навантаження на медичну, соціальну, освітню системи, систему охорони правопорядку.

"(В результаті - ІФ-У) втрати в економіці можуть сягати 4-5% ВВП. Добробут українців бачимо основною метою наших спільних зусиль", - сказав Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба президента, у рамках зустрічі було презентовано розроблений у межах Національної програми психічного здоров'я документ – оперативну дорожню карту "Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни".

Документ підготували представники державного сектору, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій, які працюють у сфері розвитку та гуманітарного реагування, у координації із ВООЗ. Оперативна дорожня карта дасть змогу швидко реагувати на виклики – тут і зараз. У ній визначено пріоритети, на які мають орієнтуватися всі, хто працює у сфері психічного здоров'я в умовах гуманітарної кризи.

Крім того, учасники зустрічі, серед яких була дружина президента Олена Зеленська, представники посольств та міжнародних організацій, ознайомились із результатами аудиту потреб громадян у послугах з охорони психічного здоров'я.

"Украй важливо, щоб усі відомства були активними учасниками цієї взаємодії. Ми не маємо часу на довготривалі експерименти, тому найкращий міжнародний досвід, зібраний для вас у співпраці з Бельгією, США, Великою Британією та Ізраїлем, демонструє, які елементи можуть бути адаптовані для моделі послуг в Україні. Сьогодні дедалі більше стає зрозуміло, що той унікальний досвід, який, на жаль, здобуває Україна, дасть нашій країні змогу додавати свої кейси та практики у світовий багаж психічного здоров'я", – наголосила Зеленська.

 

Теги: #ляшко #психічне_здоровя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 02.12.2022
Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

10:49 30.08.2022
Фармгалузь України інтегрується в ЄС - міністр Ляшко

Фармгалузь України інтегрується в ЄС - міністр Ляшко

17:02 06.07.2022
Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

16:28 06.07.2022
Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

16:10 06.07.2022
Ми маємо потенційно готуватися до нової хвилі COVID-19 - Ляшко

Ми маємо потенційно готуватися до нової хвилі COVID-19 - Ляшко

15:44 06.07.2022
З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

20:39 27.06.2022
У Кременчуку та області достатньо запасів крові - Ляшко

У Кременчуку та області достатньо запасів крові - Ляшко

16:37 15.06.2022
З України виїхало лише близько 0,5% медпрацівників - Ляшко

З України виїхало лише близько 0,5% медпрацівників - Ляшко

17:27 07.06.2022
Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

17:20 21.05.2022
У тимчасовій окупації перебувають 235 українських медичних закладів - Ляшко

У тимчасовій окупації перебувають 235 українських медичних закладів - Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

"Енергоатом" заявляє про постачання російськими окупантами "Градів" на ЗАЕС та підготовку чергових провокацій

СБУ затримала в Одесі подружжя - російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артскладах ЗСУ

ОСТАННЄ

Порошенко обговорив із керівництвом Українського кокусу в Конгресі США потреби ЗСУ

Єврокомісар із питань транспорту закликає прискорити проєкти та їх фінансування на "Шляхах солідарності" з Україною

Мінекономіки України очікує $20 млрд міжнародної допомоги у 2023 році

Україна продовжує просити про допомогу для захисту неба - Корнієнко

ЄС намічає заходи зі зниження вразливості та підвищення стійкості критично важливих об'єктів

Дії РФ в Україні демонструють ознаки переслідування українців за національною ознакою та мають розглядатися як геноцид – генпрокурор Костін

Шмигаль та делегація міністрів Словаччини обговорили допомогу Україні у проходженні зими

Резніков зустрівся з міністром оборони Словаччини, подякував за новий пакет військової допомоги Україні розміром EUR10,5 млн

"ArcelorMittal Кривий Ріг" спростовує інформацію Міноборони РФ про нібито ракетний удар по складу з озброєнням на території комбінату

Залужний обговорив із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції ситуацію на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА