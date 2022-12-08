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17:11 08.12.2022

Єрмак закликав США підтримати ідею створення спецтрибуналу для Росії

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Єрмак закликав США підтримати ідею створення спецтрибуналу для Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, відкриваючи дискусію "Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні" у Вашингтоні, закликав США підтримати створення спеціального трибуналу, який судитиме найвище керівництво Росії.

"Мир – це універсальна цінність. Я впевнений, що всі ви його цінуєте, і немає такої людини й такого народу, які не мріяли б про мир, коли хтось його руйнує. Але мир неможливий без справедливості. А справедливість неможлива без правосуддя", – заявив Єрмак, повідомляє пресслужба президента.

Саме тому, на його думку, обов'язковим елементом формули миру є створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. "Злочин агресії – це альфа й омега війни. Розпочати злочинну та неспровоковану війну – це відчинити двері для тисяч злочинів різного рівня, що скоюються під час бойових дій і на окупованій території", – наголосив керівник Офісу президента.

На його думку, недостатньо знайти й притягнути до відповідальності кожного, хто скоїв воєнні злочини. "Мають бути покарані й ті, у чиїх головах дозріло пекло агресії. Хто віддавав наказ розпочати цю злочинну війну і хто організував терор. Ось що таке справедливість. Ось чому Україна звертається до вас і до Сполучених Штатів Америки по підтримку наших зусиль зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", – сказав він.

Дискусію "Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні" провели два аналітичні центри США – United States Institute of Peace та Atlantic Council. У ній взяли участь керівництво Держдепартаменту США, члени Палати представників, сенатори та представники найбільших аналітичних центрів, включно з Human Rights Watch, Open Society тощо.

Теги: #рф #спецтрибунал

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