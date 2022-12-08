В Україні запрацювала перша державна Платформа соціальної освіти, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Онлайн-майданчик socialacademy.gov.ua сприятиме системному навчанню та підвищенню професійної кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг та організацій, які працюють у соціальній сфері", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що навчальна платформа дасть змогу покращувати якість соціальних послуг, що надаються в громадах, також вона покликана змінити філософію сприйняття соціальних послуг: психологічної допомоги, супроводу, денного догляду та інших сервісів, передбачених українським законодавством.

"Тому онлайн-майданчик також буде корисним і для звичайних громадян, щоб дізнаватися, на яку соціальну підтримку вони мають право, що таке соціальні послуги та як вони надаються", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що Платформа соціальної освіти акумулює найуспішніші світові практики, апробовані в деяких територіальних громадах України, і фокусується на актуальних соціальних напрямах у воєнний час, а саме: організації соціальних послуг у територіальних громадах, зокрема наданні послуг населенню екстрено (кризово), здійсненнї соціальної роботи, забезпеченні та захисті прав дитини, протидії домашньому насильству і торгівлі людьми.

"Онлайн-доступ до матеріалів допоможе організувати навчання у будь-який зручний час та в будь-якому місці. А про успішне засвоєння нових знань і навиків свідчитимуть сертифікати Міністерства соціальної політики України, які фахівці та фахівчині зможуть отримати після проходження онлайн-курсів", - розповіли в міністерстві.

Згідно з повідомленням, платформу було створено за підтримки проєкту уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).