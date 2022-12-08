Події

16:04 08.12.2022

В Україні запрацювала перша державна Платформа соціальної освіти

2 хв читати
В Україні запрацювала перша державна Платформа соціальної освіти

В Україні запрацювала перша державна Платформа соціальної освіти, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Онлайн-майданчик socialacademy.gov.ua сприятиме системному навчанню та підвищенню професійної кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг та організацій, які працюють у соціальній сфері", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що навчальна платформа дасть змогу покращувати якість соціальних послуг, що надаються в громадах, також вона покликана змінити філософію сприйняття соціальних послуг: психологічної допомоги, супроводу, денного догляду та інших сервісів, передбачених українським законодавством.

"Тому онлайн-майданчик також буде корисним і для звичайних громадян, щоб дізнаватися, на яку соціальну підтримку вони мають право, що таке соціальні послуги та як вони надаються", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що Платформа соціальної освіти акумулює найуспішніші світові практики, апробовані в деяких територіальних громадах України, і фокусується на актуальних соціальних напрямах у воєнний час, а саме: організації соціальних послуг у територіальних громадах, зокрема наданні послуг населенню екстрено (кризово), здійсненнї соціальної роботи, забезпеченні та захисті прав дитини, протидії домашньому насильству і торгівлі людьми.

"Онлайн-доступ до матеріалів допоможе організувати навчання у будь-який зручний час та в будь-якому місці. А про успішне засвоєння нових знань і навиків свідчитимуть сертифікати Міністерства соціальної політики України, які фахівці та фахівчині зможуть отримати після проходження онлайн-курсів", - розповіли в міністерстві.

Згідно з повідомленням, платформу було створено за підтримки проєкту уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

Теги: #платформа #соціальна_освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 05.10.2022
У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

20:51 23.08.2022
Учасники Кримської платформи мають намір продовжувати тиск на РФ з метою негайного припинення окупації Кримського півострова

Учасники Кримської платформи мають намір продовжувати тиск на РФ з метою негайного припинення окупації Кримського півострова

13:53 08.06.2022
ЄК створила Платформу ділового співробітництва для підтримки експорту українських товарів

ЄК створила Платформу ділового співробітництва для підтримки експорту українських товарів

10:38 25.05.2022
Мін'юст запустив платформу "Скажи правду" для ефективного збору та опрацювання інформації про порушення прав людини Росією

Мін'юст запустив платформу "Скажи правду" для ефективного збору та опрацювання інформації про порушення прав людини Росією

10:23 13.05.2022
Мінкультури запустило Об'єднану платформу культури та медіа під час війни

Мінкультури запустило Об'єднану платформу культури та медіа під час війни

19:09 11.05.2022
Держтуризму працює над платформою для працевлаштування працівників туристичної галузі, які виїхали в інші регіони або за кордон

Держтуризму працює над платформою для працевлаштування працівників туристичної галузі, які виїхали в інші регіони або за кордон

13:32 27.04.2022
Мінреінтеграції та Мінцифри запустять платформу з інформацією про розташовані в районах проведення бойових дій або тимчасово окуповані громади

Мінреінтеграції та Мінцифри запустять платформу з інформацією про розташовані в районах проведення бойових дій або тимчасово окуповані громади

22:39 21.03.2022
Мінсоцполітики запустило платформу "єДопомога" для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики запустило платформу "єДопомога" для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

14:00 07.03.2022
Українські бізнесмени запустили платформу працевлаштування UA Talents для українців, які вимушено залишили свій дім

Українські бізнесмени запустили платформу працевлаштування UA Talents для українців, які вимушено залишили свій дім

15:41 26.01.2022
У Києві представили онлайн-платформу для навчання українських держслужбовців, створену за підтримки ЄС

У Києві представили онлайн-платформу для навчання українських держслужбовців, створену за підтримки ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

"Енергоатом" заявляє про постачання російськими окупантами "Градів" на ЗАЕС та підготовку чергових провокацій

СБУ затримала в Одесі подружжя - російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артскладах ЗСУ

Зеленський: нагорода як найвпливовішому політику - відзнака для всіх українців

ОСТАННЄ

Жительку Краматорська судитимуть за надсилання ворогові геоміток із позиціями ЗСУ

Рада ЄС прийняла Хорватію до Шенгенської зони

Словаччина передасть Україні близько 300 генераторів для цивільних об'єктів – Кулеба

Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

"Епіцентр" відкрив безкоштовний коворкінг "Незламний хаб" у Києві

Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

Бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради, випустили із СІЗО під заставу

У Криму зупинено будівництво соціальних об'єктів через відсутність бетону - Ташева

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

На деокупованій території Миколаївщини знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА