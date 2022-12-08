Уночі ворог завдав удару по транспортній базі в Миколаєві

У ніч проти четверга, 8 грудня, російські окупанти завдали удару по Миколаєву, внаслідок якого спалахнули автобуси на транспортній базі, повідомляє заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертви немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також заступник голови ОП опублікував низку фотографій з місця прильоту російських ракет.

Тимошенко додав, що на місці працюють ДСНС.