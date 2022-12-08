Судно доставить насіння ріпаку з України в Бельгію

Український порт у середу залишило судно з понад 58 тис. тонн насіння ріпаку, повідомляє Спільний координаційний центр.

"7 грудня одне судно Xin Feng вийшло з порту Південний, воно перевозить до Бельгії загалом 58 250 тонн насіння ріпаку в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене до інших країн".

В українські порти також прямують три суховантажні машини, які 7 грудня пройшли морським гуманітарним коридором.

Крім того, 63 суховантажні машини, здатні експортувати близько 2,4 млн тонн продовольства, очікують дозволу на заходження у порти України, а також 21 завантажене судно готується до огляду, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 7 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 193 383 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1060 суден: 531 на прибуття в українські порти та 529 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.