Перуанські парламентарі відсторонили президента від влади після того, як він оголосив про розпуск парламенту

Депутати конгресу (парламенту Перу) в середу оголосили імпічмент президенту країни Педро Кастільйо, який раніше оголосив про розпуск парламенту, повідомляє перуанська радіостанція "Радіопрограм дель Перу".

"За" усунення глави держави з посади висловився 101 депутат із 130.

Радіостанція зазначає, що відповідно до конституції країни повноваження глави держави покладено на віцепрезидента Діну Болуарте.

Криза влади вибухнула в Перу раніше в середу, коли Кастільйо оголосив про розпуск конгресу і запровадження в країні режиму надзвичайного стану після того, як парламентарі втретє винесли на розгляд обговорення можливості усунення президента країни від влади через корупцію.

"Конгрес безпідставно обвинуватив президента у скоєнні злочинів, підірвавши таким чином основи правової держави, демократії та розстановки сил між законодавчою та виконавчою гілками влади. Ми ухвалили рішення заснувати надзвичайний кабінет міністрів, тимчасово розпустити конгрес, провести реорганізацію правової системи в країні та запровадити на всій її території комендантську годину", - сказав Кастільйо у зверненні до народу країни.

Крім того, він закликав якнайшвидше провести вибори для того, щоб визначити новий склад парламенту та у дев'ятимісячний термін виробити нову конституцію.

Після цих рішень президента низка знакових політичних фігур Перу заявили про незаконність цих заходів, зазначивши, що країна опинилася на межі державного перевороту. Крім того, на знак протесту проти рішень президента про відставки оголосили голова МЗС, міністр економіки, міністр юстиції, міністр культури, а також постпред Перу при ООН.