Події

07:12 08.12.2022

Перуанські парламентарі відсторонили президента від влади після того, як він оголосив про розпуск парламенту

2 хв читати

Депутати конгресу (парламенту Перу) в середу оголосили імпічмент президенту країни Педро Кастільйо, який раніше оголосив про розпуск парламенту, повідомляє перуанська радіостанція "Радіопрограм дель Перу".

"За" усунення глави держави з посади висловився 101 депутат із 130.

Радіостанція зазначає, що відповідно до конституції країни повноваження глави держави покладено на віцепрезидента Діну Болуарте.

Криза влади вибухнула в Перу раніше в середу, коли Кастільйо оголосив про розпуск конгресу і запровадження в країні режиму надзвичайного стану після того, як парламентарі втретє винесли на розгляд обговорення можливості усунення президента країни від влади через корупцію.

"Конгрес безпідставно обвинуватив президента у скоєнні злочинів, підірвавши таким чином основи правової держави, демократії та розстановки сил між законодавчою та виконавчою гілками влади. Ми ухвалили рішення заснувати надзвичайний кабінет міністрів, тимчасово розпустити конгрес, провести реорганізацію правової системи в країні та запровадити на всій її території комендантську годину", - сказав Кастільйо у зверненні до народу країни.

Крім того, він закликав якнайшвидше провести вибори для того, щоб визначити новий склад парламенту та у дев'ятимісячний термін виробити нову конституцію.

Після цих рішень президента низка знакових політичних фігур Перу заявили про незаконність цих заходів, зазначивши, що країна опинилася на межі державного перевороту. Крім того, на знак протесту проти рішень президента про відставки оголосили голова МЗС, міністр економіки, міністр юстиції, міністр культури, а також постпред Перу при ООН.

 

 

Теги: #парламент #президент #перу #імпічмент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 05.12.2022
Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

07:05 05.12.2022
Макрон сподівається на м'яку зиму та економне споживання французами електроенергії

Макрон сподівається на м'яку зиму та економне споживання французами електроенергії

20:48 02.12.2022
Ердоган: Поновлення переговорів між РФ та Україною було б вигідно всім

Ердоган: Поновлення переговорів між РФ та Україною було б вигідно всім

21:50 01.12.2022
Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

20:24 25.11.2022
Стефанчук і група нардепів пропонують ухвалити постанову із закликом до світової спільноти засудити енергетичний тероризм Росії

Стефанчук і група нардепів пропонують ухвалити постанову із закликом до світової спільноти засудити енергетичний тероризм Росії

20:14 24.11.2022
Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

17:57 23.11.2022
Президент підписав закон про держбюджет-2023

Президент підписав закон про держбюджет-2023

07:15 21.11.2022
Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

08:51 16.11.2022
Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

19:18 08.11.2022
Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Це перша перемога держкомпанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму – Зеленського про рішення французького суду

Відновлення 100% енергосистеми поки що неможливо

Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

ОСТАННЄ

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3535 воєнних злочинів

Окупанти звільняють ліжковий фонд медустанов Луганщини від цивільних пацієнтів для поранених військових

У ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 647 млн

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинуло дев’ятеро людей, поранено п’ятнадцять

Уночі ворог завдав удару по транспортній базі в Миколаєві

Ворог уночі сім разів обстрілював Нікопольський район на Дніпропетровщині

У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

Судно доставить насіння ріпаку з України в Бельгію

Окупанти випустили 11 мін по одній із громад Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА