Події

07:02 08.12.2022

Мін'юст США висунув обвинувачення ексдепутату Деркачу

1 хв читати
Мін'юст США висунув обвинувачення ексдепутату Деркачу

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ексдепутату Верховної Ради Андрію Деркачу у банківському шахрайстві та відмиванні грошей.

"Сьогодні у федеральному суді Брукліна було оприлюднено обвинувальний висновок із семи пунктів, в якому Андрію Деркачу було пред'явлено обвинувачення в змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), змові з банківським шахрайством, змові з метою відмивання грошей і чотирьох пунктах відмивання грошей у зв'язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Хілз, Каліфорнія. Деркач придбав нерухомість порушуючи нові санкції США, запроваджені раніше цього року, і приховував свою зацікавленість в угодах", - йдеться в документі на сайті відомства.

У Мін'юсті наголосили, що Деркач нині залишається на волі.

 

 

 

Теги: #сша #деркач #обвинувачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:40 08.12.2022
Комітет Сенату США підтримав резолюцію, яка визнає дії росіян в Україні геноцидом

Комітет Сенату США підтримав резолюцію, яка визнає дії росіян в Україні геноцидом

16:02 07.12.2022
США залишають за Німеччиною право самостійно вирішувати, яку зброю Берлін хоче постачати Україні, - ЗМІ

США залишають за Німеччиною право самостійно вирішувати, яку зброю Берлін хоче постачати Україні, - ЗМІ

10:20 07.12.2022
Суд визнав винними у податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа

Суд визнав винними у податковому шахрайстві дві компанії експрезидента США Трампа

09:43 07.12.2022
Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

06:36 07.12.2022
США не прагнуть перешкодити Україні у розвитку власних можливостей з виробництва зброї

США не прагнуть перешкодити Україні у розвитку власних можливостей з виробництва зброї

00:26 07.12.2022
США не надає Україні зброї для завдання ударів по території Росії

США не надає Україні зброї для завдання ударів по території Росії

06:59 06.12.2022
США не купуватимуть нафту у РФ для поповнення свого стратегічного резерву

США не купуватимуть нафту у РФ для поповнення свого стратегічного резерву

17:51 05.12.2022
Посол США: Ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна Україні для перемоги

Посол США: Ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна Україні для перемоги

06:31 04.12.2022
Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

12:33 03.12.2022
Естонія закупить у США HIMARS

Естонія закупить у США HIMARS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Це перша перемога держкомпанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму – Зеленського про рішення французького суду

Відновлення 100% енергосистеми поки що неможливо

Начальник поліції Черкаської області загинув, підірвавшись на міні на півдні країни

ОСТАННЄ

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3535 воєнних злочинів

Окупанти звільняють ліжковий фонд медустанов Луганщини від цивільних пацієнтів для поранених військових

У ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 647 млн

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинуло дев’ятеро людей, поранено п’ятнадцять

Уночі ворог завдав удару по транспортній базі в Миколаєві

Ворог уночі сім разів обстрілював Нікопольський район на Дніпропетровщині

У Мелітополі Запорізької області окупанти роздають мобілізаційні повістки

Судно доставить насіння ріпаку з України в Бельгію

Окупанти випустили 11 мін по одній із громад Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА