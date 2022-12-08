Мін'юст США висунув обвинувачення ексдепутату Деркачу

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ексдепутату Верховної Ради Андрію Деркачу у банківському шахрайстві та відмиванні грошей.

"Сьогодні у федеральному суді Брукліна було оприлюднено обвинувальний висновок із семи пунктів, в якому Андрію Деркачу було пред'явлено обвинувачення в змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), змові з банківським шахрайством, змові з метою відмивання грошей і чотирьох пунктах відмивання грошей у зв'язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Хілз, Каліфорнія. Деркач придбав нерухомість порушуючи нові санкції США, запроваджені раніше цього року, і приховував свою зацікавленість в угодах", - йдеться в документі на сайті відомства.

У Мін'юсті наголосили, що Деркач нині залишається на волі.