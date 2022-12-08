Події

06:57 08.12.2022

Це перша перемога держкомпанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму – Зеленського про рішення французького суду

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Це перша перемога держкомпанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму – Зеленського про рішення французького суду

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Верховного Суду Франції про стягнення на користь Ощадбанку коштів Росії.

"Є сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний Суд Франції залишив чинним рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже $1,5 млрд", - сказав він.

"Цей судовий процес тривав ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису дехто висловлював... Але є ця перемога для України", - зазначив він.

"Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави та компаній. Це перша перемога державної компанії в судах проти Росії з приводу захопленого в Криму, і я вдячний кожному, хто забезпечив цей результат", - сказав Зеленський.

Верховний суд Франції залишив чинним рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь державного Ощадбанку (Київ) за втрату банком активів через анексію Криму.

 

 

Теги: #суд #ощадбанк #крим #росія

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