Енергосистема України зазнала атак понад 1000 ракет і снарядів - глава "Укренерго"

Російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він у середу під час дискусії щодо стабілізації та відновлення України, організованої Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За його словами, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.

"Попри те, що ми втратили від 25% до 30% споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в е/е, з чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.

Голова "Укренерго" зазначив, що основною метою компанії є збереження системи інтегрованою впродовж цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розроблено певний план. Одним із важливих його елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.

"У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання у всьому світі, на кожному континенті, й ми проводимо переговори з сотнями компаній у всьому світі, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що доступно", - описав ситуацію голова НЕК.

Водночас Кудрицький звернув увагу, що процес закупівлі обладнання потребує фінансування.

"Ми з нетерпінням очікуємо завершення нової угоди з ЄБРР найближчим часом, і ця угода зміцнить наші можливості щодо закупівлі обладнання за доступними цінами", - зазначив він.

Другим важливим елементом плану збереження енергозабезпечення країни він назвав створення фінансового механізму, що дає змогу імпортувати електроенергію з Євросоюзу.

"Ми маємо отримати вигоду з того, що ми пов'язані з енергосистемою Європи, і використати ці інструменти, щоб частково полегшити життя нашим знеструмленим споживачам, скоротити наш дефіцит за рахунок імпорту. Але через різницю цін на електроенергію в Україні та Європі необхідно розробити спеціальний механізм, щоб бути готовими купувати е/е за європейськими цінами", - зазначив голова "Укренерго".

Під час дискусії він наголосив, що незважаючи на дефіцит е/е "система все ще працює, вона інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана", і компанія робить усе, щоб підтримувати працездатність системи.

"Основна наша мета - переконатися, що в країні працює критична інфраструктура, системи теплопостачання, працює мобільний зв'язок, інтернет", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, на початку грудня НЕК "Укренерго" залучило EUR300 млн кредитних коштів ЄБРР, а також EUR72 млн грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж і підвищення фінансової стабільності компанії.

У компанії зазначали, що EUR150 млн від ЄБРР і EUR72 млн гранту будуть спрямовані на закупівлю обладнання, яке терміново потрібне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян. Ще EUR150 млн кредиту ЄБРР буде використано для поповнення обігових коштів "Укренерго", зокрема для виконання фінансових зобов'язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку внаслідок війни.

Перед цим ЄБРР переспрямував майже EUR150 млн з отриманих кредитів на розвиток мереж на кредити на підтримку ліквідності компанії.