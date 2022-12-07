Події

18:14 07.12.2022

Енергосистема України зазнала атак понад 1000 ракет і снарядів - глава "Укренерго"

3 хв читати
Енергосистема України зазнала атак понад 1000 ракет і снарядів - глава "Укренерго"

Російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він у середу під час дискусії щодо стабілізації та відновлення України, організованої Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За його словами, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.

"Попри те, що ми втратили від 25% до 30% споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в е/е, з чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.

Голова "Укренерго" зазначив, що основною метою компанії є збереження системи інтегрованою впродовж цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розроблено певний план. Одним із важливих його елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.

"У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання у всьому світі, на кожному континенті, й ми проводимо переговори з сотнями компаній у всьому світі, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що доступно", - описав ситуацію голова НЕК.

Водночас Кудрицький звернув увагу, що процес закупівлі обладнання потребує фінансування.

"Ми з нетерпінням очікуємо завершення нової угоди з ЄБРР найближчим часом, і ця угода зміцнить наші можливості щодо закупівлі обладнання за доступними цінами", - зазначив він.

Другим важливим елементом плану збереження енергозабезпечення країни він назвав створення фінансового механізму, що дає змогу імпортувати електроенергію з Євросоюзу.

"Ми маємо отримати вигоду з того, що ми пов'язані з енергосистемою Європи, і використати ці інструменти, щоб частково полегшити життя нашим знеструмленим споживачам, скоротити наш дефіцит за рахунок імпорту. Але через різницю цін на електроенергію в Україні та Європі необхідно розробити спеціальний механізм, щоб бути готовими купувати е/е за європейськими цінами", - зазначив голова "Укренерго".

Під час дискусії він наголосив, що незважаючи на дефіцит е/е "система все ще працює, вона інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана", і компанія робить усе, щоб підтримувати працездатність системи.

"Основна наша мета - переконатися, що в країні працює критична інфраструктура, системи теплопостачання, працює мобільний зв'язок, інтернет", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, на початку грудня НЕК "Укренерго" залучило EUR300 млн кредитних коштів ЄБРР, а також EUR72 млн грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж і підвищення фінансової стабільності компанії.

У компанії зазначали, що EUR150 млн від ЄБРР і EUR72 млн гранту будуть спрямовані на закупівлю обладнання, яке терміново потрібне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян. Ще EUR150 млн кредиту ЄБРР буде використано для поповнення обігових коштів "Укренерго", зокрема для виконання фінансових зобов'язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку внаслідок війни.

Перед цим ЄБРР переспрямував майже EUR150 млн з отриманих кредитів на розвиток мереж на кредити на підтримку ліквідності компанії.

Теги: #енергосистема #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 07.12.2022
Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – "Укренерго"

Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні – "Укренерго"

18:43 30.11.2022
Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

10:44 28.11.2022
Дефіцит в енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27%, аварійні відключення застосовуються на всій території України - "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27%, аварійні відключення застосовуються на всій території України - "Укренерго"

11:37 27.11.2022
Дефіцит в енергосистемі знижено до 20% – "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі знижено до 20% – "Укренерго"

11:15 27.11.2022
Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

09:18 27.11.2022
Окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту транспортної інфраструктури в Кривому Розі – голова Дніпропетровської ОВА

Окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту транспортної інфраструктури в Кривому Розі – голова Дніпропетровської ОВА

20:36 26.11.2022
Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

18:35 25.11.2022
Окупанти завдали за добу чотирьох ракетних ударів по Камишевасі та сім разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ – Генштаб

Окупанти завдали за добу чотирьох ракетних ударів по Камишевасі та сім разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ – Генштаб

18:49 24.11.2022
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

18:58 17.11.2022
Окупанти завдали 25 ракетних та 5 авіаударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 25 ракетних та 5 авіаударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

ОСТАННЄ

Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Нацгвардійці 5 грудня збили крилату ракету зі стрілецької зброї

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

Посол США відвідала Львівську область

Окупанти обстріляли Ямпіль касетними боєприпасами, троє людей поранені

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

На півдні ворог облаштовує рубежі оборони, намагається переформатувати свої підрозділи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА