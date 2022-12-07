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17:33 07.12.2022

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

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ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував з альтернативою застави в 129 млн грн бізнесмена Бориса Кауфмана, підозрюваного у створенні злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"7 грудня 2022 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 129 млн грн застави бізнесмену, який є співорганізатором злочинної організації, що тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні видатки міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з м. Києва та м. Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

У САП нагадують, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні видатки Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

У повідомленні САП не називається ім'я заарештованого підозрюваного, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про бізнесмена Бориса Кауфмана. Другий фігурант справи - екснардеп Олександр Грановський.

Теги: #кауфман #вакс

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