Події

17:08 07.12.2022

Окупанти обстріляли Ямпіль касетними боєприпасами, троє людей поранені

1 хв читати

Троє жителів смт Ямпіль Краматорського району Донецької області дістали поранень під час отримання гуманітарної допомоги внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляє заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти застосували касетні боєприпаси. Під обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Під час обстрілу місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Троє людей поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу", - написав Тимошенко в телеграмі в середу.

Теги: #обстріл #донецька #касетні_боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 07.12.2022
Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

06:59 07.12.2022
Окупанти випустили 226 снарядів по семи ОТГ Сумської області, є постраждалі

Окупанти випустили 226 снарядів по семи ОТГ Сумської області, є постраждалі

06:52 07.12.2022
На Харківщині внаслідок обстрілу загинула завідувачка сільського будинку культури, її чоловік у реанімації

На Харківщині внаслідок обстрілу загинула завідувачка сільського будинку культури, її чоловік у реанімації

20:46 06.12.2022
Питання додаткової мобілізації в Україні не стоїть - Резніков

Питання додаткової мобілізації в Україні не стоїть - Резніков

20:42 06.12.2022
Працівник отримав опіки після влучення російської ракети в промислове підприємство у Кривому Розі

Працівник отримав опіки після влучення російської ракети в промислове підприємство у Кривому Розі

18:55 06.12.2022
Вілкул: РФ завдала чергового ракетного удару по Кривому Рогу - по об'єкту промислової інфраструктури

Вілкул: РФ завдала чергового ракетного удару по Кривому Рогу - по об'єкту промислової інфраструктури

16:49 06.12.2022
Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

03:36 06.12.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та будинки – голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та будинки – голова ОВА

19:21 05.12.2022
ППО України збила 60 із 70 ракет у понеділок – Данілов

ППО України збила 60 із 70 ракет у понеділок – Данілов

19:17 05.12.2022
Монастир на Сумщині потрапив під обстріл окупантів, послушники не постраждали

Монастир на Сумщині потрапив під обстріл окупантів, послушники не постраждали

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

ОСТАННЄ

Окупанти в середу обстріляли Коростень, Курахове та населені пункти в Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Нацгвардійці 5 грудня збили крилату ракету зі стрілецької зброї

Енергосистема України зазнала атак понад 1000 ракет і снарядів - глава "Укренерго"

Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду протягом року - джерело

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає поїзд Ужгород - Кам'янець-Подільський

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

Посол США відвідала Львівську область

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь Ощадбанку за Крим

На півдні ворог облаштовує рубежі оборони, намагається переформатувати свої підрозділи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА