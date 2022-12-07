Окупанти обстріляли Ямпіль касетними боєприпасами, троє людей поранені

Троє жителів смт Ямпіль Краматорського району Донецької області дістали поранень під час отримання гуманітарної допомоги внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляє заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти застосували касетні боєприпаси. Під обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Під час обстрілу місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Троє людей поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу", - написав Тимошенко в телеграмі в середу.