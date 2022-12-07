Данілов: Повна військова поразка Росії - найкращий метод не допустити ескалації конфлікту

Найкращим методом "не допустити ескалації конфлікту" є повна й безумовна військова поразка Росії, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" - це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" - а саме повна і безумовна воєнна поразка т.зв. Росії з наступною депутінізацією, денуклеарізацією і дерашиєзацією російських "населенцев", - написав він у фейсбуці в середу.

"Т.зв. Росія має зникнути як воєнно-політичний суб’єкт у тих межах, в яких вона поки що існує, з мапи світу – це найнадійніша (якщо хтось ще не зрозумів) гарантія безпеки для України і світу в цілому ", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що "Україна використовуватиме всі доступні й не заборонені міжнародним правом засоби та методи покарання агресора і звільнення нашої території. Всі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської трикольорової ганчірки, є нашими легітимними й потенційними цілями".

"Алгоритм ліквідації причини "ескалації конфлікту" - зброя, зброя і ще раз зброя, все інше зроблять Сили оборони України ", - написав також він.