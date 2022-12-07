У ФРН відбулися рейди через підозру про підготовку держперевороту, затримано 25 осіб, зокрема громадянина РФ

У ФРН відбулися масштабні рейди проти ультраправих екстремістів руху "Рейхсбюргери", під час яких затримали 25 людей, членів цього руху підозрюють у підготовці держперевороту, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, затримання було здійснено в межах серії рейдів в 11 із 16 федеральних земель Німеччини. В операції взяли участь близько 3 тис. працівників поліції.

Зазначено, що 22 громадян ФРН затримано за підозрою в "членстві в терористичній організації", ще трьох затриманих, зокрема громадянина РФ, підозрюють у підтримці цієї організації.

Агентство зазначає, що деякі члени руху "Рейхсбюргери" заперечують легітимність існування ФРН та закликають до держперевороту.