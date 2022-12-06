Події

14:24 06.12.2022

Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

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Запас високоточного ракетного озброєння в РФ добігає кінця - Буданов

Запаси високоточного ракетного озброєння в Росії добігають кінця, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Вони вже давно увійшли до критичного мінімуму, проте як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля, що в принципі дуже погано для самої Росії. Російські військові знають про цю проблему", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, виробництво ракет у РФ все ще є, але воно "абсолютно мізерне порівняно з тією величезною кількістю, яку вони застосовують".

"Якщо говорити про конкретну кількість та обсяги, то нещодавно міністр оборони (міністр оборони України Олексій Резніков - ІФ-У) оприлюднив цю інформацію. Не думаю, що потрібно повторюватися. Реально у них залишилося ракет на ще декілька масштабних атак, і вони вийдуть у повний нуль. Чи готові вони до цього? Ми бачимо, що вони впевнено до цього йдуть", - наголосив Буданов.

Начальник ГУР Міноборони уточнив, що виробництво високоточного ракетного озброєння РФ обмежено декількома типами ракет.

При цьому, відповідаючи на запитання ведучої про те, коли варто очікувати наступного масованого ракетного удару по Україні, наголосив, що це залежить "виключно від бажання окупантів та швидкості проведення регламентних робіт з обслуговування зазначеного озброєння".

Теги: #гур_минобороны #буданов

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