В Іспанії заарештовано 30 людей, які перевозили марихуану під виглядом гумдопомоги для України - ЗМІ

Правоохоронні органи Іспанії заарештували 30 осіб, серед яких українці, іспанці та німці, - зловмисники перевозили марихуану під виглядом гуманітарної допомоги для України, повідомляє ВВС.

"Поліція Іспанії заарештувала 30 осіб за обвинуваченням у контрабанді марихуани, замаскованої під допомогу Україні. Серед затриманих у районі Андалусії - українці, іспанці, німці та марокканці", - йдеться в повідомленні ВВС.

За інформацією видання, наркотики надходили з південного регіону, були упаковані в картонні коробки й транспортувалися через декілька країн.

У повідомленні уточнюється, що затримання відбулося через місяць після того, як іспанська поліція оголосила про найбільшу партію канабісу, яку коли-небудь було знайдено в країні.

Посилаючись на інформацію громадянської поліції Іспанії, видання зазначає, що підозра з'явилася після того, як було встановлено групу українців на узбережжі Коста-дель-Соль, які збирали канабіс і зберігали його у квартирі неподалік Малаги.

"Наркотики були упаковані у вакуумні пакети та поміщені в картонні коробки у фургони, зареєстровані в Україні, вирушили в дорогу "як колона солідарності, щоб не проходити перевірки поліції та прикордонний контроль", - йдеться в повідомленні.

ВВС уточнює, що поліція Іспанії заявила про найбільшу в історії конфіскацію марихуани.

Під час рейдів у провінції Малага та в південних містах поліція конфіскувала близько EUR800 тис., шість одиниць зброї та 2500 рослин канабісу.