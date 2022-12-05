Потяги київського метро не висаджуватимуть пасажирів на деяких станціях через перебування на них великої кількості людей, які використовують станцію як укриття, - Кличко

Потяги київського метрополітену в понеділок не висаджуватимуть пасажирів на деяких станціях через перебування на них великої кількості людей, які використовують станцію як укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Жителі та гості столиці використовують метрополітен як укриття", - написав Кличко в телеграмі.

Він зазначив, що повітряна тривога в Києві триває, і нагадав, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.