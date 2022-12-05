Волонтерство стало однією з національних ідей мільйонів українців - "Євросолідарність"

Об'єднані навколо надання допомоги Збройним силам України громадяни наближають день майбутньої перемоги українського народу у війні з РФ, ідеться в заяві політичної партії "Європейська солідарність".

"Європейська солідарність" вітає всіх з Міжнародним днем волонтера. Волонтерство стало однією з національних ідей мільйонів українців, які сьогодні об’єднані довкола підтримки ЗСУ, що наближає день нашої перемоги", - йдеться в заяві.

У ній зазначається, що саме єдність країни і солідарність українського народу - це запорука майбутньої перемоги, й "найбільший злочин проти країни в умовах повномасштабної війни – це спроби розколоти суспільство, посварити українців, використовуючи найцинічніші технології інформаційних спецоперацій".

У політсилі повідомляють, що наразі в соцмережах спостерігається організована технологія розколу, коли "боти з порожніми сторінками дозволяють собі ображати військових і медиків, а потім "позитивні блогери" Банкової використовують це для власних політиканських цілей, які суперечать інтересам держави".

"Ми наголошуємо, що наша команда в 2014 році почала творення сучасної української армії. Всі ці роки ми системно розвивали і підтримували ЗСУ, це наша ідеологія. Ми висловлюємо щиру повагу нашим героям і вітаємо з отриманням заслужених нагород від української держави. Ми допомагаємо батальйонам і бригадам, не запитуючи про їхні політичні вподобання, бо сьогодні в нас немає партійних прапорів", - зазначають у партії.

Там наголошують, що український народ об'єднаний, тому працює і бореться під єдиним українським прапором.

"Окремо звертаємося до всіх наших прихильників не вестися на жодні брудні провокації проти єдності й утриматися від будь-якої участі в спровокованих інформаційних війнах у соцмережах", - уточнюється в заяві.

"Наша команда сьогодні – на полі боїв і на волонтерському фронті. Ми щоденно допомагаємо ЗСУ, ми маємо низку гуманітарних програм і віддаємо перевагу цим конкретним справам замість участі у віртуальних срачах. Рано чи пізно люди будуть знати, хто де був на початку війни і що конкретно робив для обороноздатності в 2014, в 2019-2022 роках і з початку широкомасштабного вторгнення", - підсумували в політсилі.