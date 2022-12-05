Буданов у Міжнародний день волонтера: Рух непохитних, сміливих і жертовних людей переріс у справжню армію забезпечення та допомоги

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов від імені всіх підрозділів ГУР МО привітав українських волонтерів із Міжнародним днем волонтера.

"Вісім років уся наша країна й світ бачить, як великий рух незламних, сміливих і жертовних людей переріс у справжню армію забезпечення й допомоги", - наголосив Буданов, повідомляє пресслужба ГУР МО у телеграм-каналі.

Він зазначив, що на сьогодні волонтери забезпечують армію всім - від техніки, спорядження та гаджетів до медикаментів і їжі.

"Ви завжди з бійцями передової, ви завжди з мешканцями населених пунктів на лінії вогню, які потерпають від війни й нужди. Ви завжди, часто ризикуючи власним життям і здоров’ям, у перших рядах. Щодня своєю жертовною працею ви зміцнюєте нашу країну, формуєте майбутню зрілу та відповідальну державу, в якій обов’язок і служіння завжди будуть порядком денним", - заявив Буданов.

"З вашої небайдужості й незламності виростає стратегічна місія України – утвердитися країною людей доброї волі, країною взаємодопомоги, взаєморозуміння й реалізації спільної мети, в якій людське життя завжди буде пріоритетом", - додав він.