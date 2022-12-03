Естонія закупить у США HIMARS

Генеральний директор Державного центру оборонних інвестицій (RKIK) Естонії Магнус-Вальдемар Саар підписав з американським агентством зі співробітництва у сфері оборони та безпеки (dsca) договір про закупівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомив у суботу портал телерадіомовлення ERR.

Загальна вартість контракту становить понад $200 млн, наголошується в повідомленні.

"У пакет входять ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 кілометрів", - сказав керівник відділу озброєнь центру оборонних інвестицій Раміль Ліпп (Ramil lipp).

У рамках угоди, крім реактивних систем залпового вогню, Естонія також закупить боєприпаси і засоби зв'язку. Угода передбачає і вирішення питань, пов'язаних з навчанням і логістикою.