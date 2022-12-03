Ворог за добу 28 разів обстріляв Херсонську область, влучив в онкодиспансер, одна людина поранена

За минулу добу російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонської області, одна людина дістала поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонської області. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області. Рашисти обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог влучив в онкологічний диспансер", - написав він у telegram-каналі.

За минулу добу через обстріли російських окупантів поранення дістала одна людина.